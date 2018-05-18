التلاعب بفرق أسعار العملات .. احتيال آخر من شركات «الفوركس»

تنشط تجارة العملات "الفوركس" في أوقات تغير أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتلقى إقبالا كبيرا، رغم حالات النصب والاحتيال الكبيرة التي يتعرض لها المتداولون.
وقال حسين الرقيب، المحلل المالي، إن شركات الفوركس تتلاعب بالفرق الحقيقي بين أسعار العملات لتحقيق مكاسب عبر تضليل المتداولين بما يخدم مصالحها الخاصة، وهو ما يرفع أهمية تداول العملات و فرق السعر الثابث، وهناك تلاعب بالرافعة المالية على الأموال لحجز مبلغ معين مقابل كل عقد.
وحول كيفية اختيار أفضل شركة فوركس، قال إن الاختيار يكون بناء على شروط ومواصفات متغيرة وغير ثابتة وعن طريق سمعة الشركة ومصداقيتها عبر البحث عن الشركة والتأكد من تراخيصها.
وأضاف، أن حجم العقود في شركة الفوركس يتفاوت، منها ما يكون بعقود صغيرة جدا، وهو ما يشكل عامل جذب كبير في البداية، إضافة إلى التداولات المفتوحة إلكترونيا 24 ساعة.
وأشار إلى أن أنواع العقود أيضا تختلف، فهناك عقد التعزيز، وهو فتح عقدين مختلفين لزيادة رأس المال، وهناك عقد الهيدج، وهو فتح شراء وبيع في الوقت نفسه لعملتين مختلفتين، مبينا أنه ليست جميع الشركات تسمح بالعقود، لذلك لابد من التأكد من كون الشركة تسمح بها.
من ناحيته، أوضح سلمان الشمري، المحلل الاقتصادي، أن تجارة الفوركس، إما تكون بنظام الهامش أو بنظام الرافعة المالية، لكن الربح والخسارة في الفوركس غير مضمون ومن الممكن التعرض لنصب واحتيال، مشيرا إلى أن أسواق العملات ذات مخاطر عالية وتتضاعف خطورتها لغير المختصين.
وشدد على أن تجنب الخسارة في "الفوركس" لا يتم إلا عن طريق عقود التحوط لتجنب أي مخاطر أو أي تغير في أسعار الصرف، لافتا إلى أن وجود مشكلة تواجه المتداولين بتعرضهم لإغراء يتعلق بتوسيع مركزهم الاستثماري وتحصيل مزيدا من العمولات.
من جهته، قال أحمد جمال، المحلل الاقتصادي، إن تجارة "الفوركس" تلقى إقبالا من المتداولين رغم تكبد بعضهم خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن تجارة الفوركس قد تكون مع شركات معتمدة أو شركات تتعامل بالنصب والاحتيال وتتلاعب في تسعير أسعار العملة.
وذكر أن من أهم مخاطر "الفوركس" احتمالية فقدان رأس المال كاملا والتعرض للنصب والاحتيال والمبالغة في استخدام الرافعة المالية، ما يعرض المتداول لخسائر ضخمة، لافتا إلى أن تجارة الفوركس تعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية.
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