3.2 % نموا متوقعا للاقتصاد العالمي للعامين 2018 و2019.. فاق التوقعات

توقعت الأمم المتحدة تسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2 في المائة يفوق التوقعات المعلنة للعامين 2018 و2019.

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة "من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 3 في المائة في 2018 و2019"، وفقا لـ"الفرنسية".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تخطي نمو الاقتصاد العالمي للتوقعات يعكس نموا قويا في الدول المتطورة اقتصاديا والأجواء العالمية المواتية للاستثمارات.

وترفع هذه الأرقام التقديرات السابقة للنمو لعام 2018 بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بتوقعات كانت أعلنت أواخر 2017، وبنسبة 0.1 في المائة لعام 2019. وأكد التقرير تسارع نمو التجارة العالمية، ما يعكس زيادة الطلب العالمي على نطاق واسع.

وقال إليوت هاريس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إن تعدد الأطراف الذي يواجه انتقادات متزايدة عالميا ليس خيارا، بل يشكل ضرورة.

وفي انتقادات يبدو أنها موجهة لدونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، حذر التقرير من أن الابتعاد عن الدعم المطلق للنظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق فرض مزيد من العوائق والتدابير الانتقامية يهدد قوة النمو العالمي واستدامته، وينطوي على تداعيات محتملة واسعة النطاق، ولا سيما في الدول النامية اقتصاديا. وأشار التقرير إلى مخاطر التفاوت الاقتصادي الكبير وتجدد ارتفاع "معدلات" انبعاثات الكربون.

وأبقى صندوق النقد الدولي في 17 نيسان (أبريل) الماضي، على توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة عامي 2018 و2019 بمواجهة مخاطر متنامية، مثل التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبعد ارتفاعه إلى 3.8 في المائة عام 2017، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.9 في المائة في العامين الحالي والمقبل، من دون تغيير عن التوقعات السابقة في يناير، وفقا للتقرير النصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي.

وبعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة، وكذلك البلدان الناشئة والنامية.

وبالنسبة لعام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2.9 في المائة مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، و2.4 في المائة بالنسبة لمنطقة اليورو، خصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك بالنسبة أيضا للبرازيل "2.3 في المائة" ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2 في المائة للأولى و6.6 في المائة للثانية.

وقال موريس أوبستفلد، كبير الاقتصاديين في الصندوق، إن "الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير، لكن وراء هذه الصورة الإيجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق".

وأكد وجود تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي، في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.

ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1 في المائة بعد تسجيل 4.9 في المائة العام الماضي.

وعلى المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.

وتابع أوبستفلد، "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونموا ضعيفا في الإنتاجية".

وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها، وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.