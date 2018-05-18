السلع الرمضانية لهذا العام .. إقبال ضعيف رغم العروض

سجلت المحال التجارية والموردين للمواد الغذائية في الدمام والخبر، انخفاضا في مبيعات السلع الرمضانية مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من المنافسة الكبيرة بين المحال التجارية، عبر تقديم كثير من العروض المتنوعة، خاصة على مستلزمات رمضان.

وقال لــ" الاقتصادية" فهد الرومي، مسؤول مبيعات في إحدى المحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية، إن الموردين والوكلاء استعدوا مبكرا لتوفير جميع مستلزمات رمضان وتوزيعها على نقاط البيع قبل دخول شهر رمضان بفترة كافية، إلا أن الإقبال على الشراء، خاصة الحبوب والمشروبات الباردة والألبان هذا العام قليل ومنخفض بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلل الرومي ضعف الإقبال على شراء السلع الرمضانية إلى دخول شهر رمضان المبارك قبل إيداع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بنحو عشرة أيام وتمتع أغلب العوائل المقيمة في المنطقة بالإجازة الصيفية في بلادها وتنقل العوائل السعودية إلى بعض مناطق المملكة في شهر رمضان عند الأقارب خارج الشرقية.

وبين أن انخفاض مبيعات السلع الرمضانية سينعكس سلبا على سوق المواد الغذائية، خاصة أن هناك مواد غذائية فترة صلاحيتها تراوح بين خمسة وعشرة أيام.

من جهته، قال سهيم الرفاعي، مستثمر في قطاع المواد الغذائية، إن أسواق المنطقة الشرقية سجلت انخفاضا كبيرا في مبيعات السلع الرمضانية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم العروض الكبيرة والمنافسة بين المستثمرين، خاصة على السلع قصيرة الأجل.

وتوقع استمرار ضعف الإقبال حتى العاشر من رمضان المبارك، حيث سيزيد عدد المتسوقين لشراء السلع الرمضانية، ولكن الارتفاع لن يكون بشكل كبير، كون المستهلك لديه ارتباطات أخرى، كشراء مستلزمات العيد والمناسبات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المستهلك أصبحت لديه ثقافة الشراء والاقتصاد والتركيز على شراء السلع الأساسية في رمضان، كالحليب والمواد الاستهلاكية والأرز واللحوم، مؤكدا وجود محال تجارية متخصصة في بيع السلع الرمضانية قصيرة الأجل اتجهت إلى تسويق بعض سلعها لدى شركات المطاعم والفنادق وبيعها بهامش ربح رمزي، وبعض المحال قامت بتزويد تلك الجهات بالسلع الرمضانية بالتقسيط.

بدوره، قال سعد الفارس، مندوب مبيعات في إحدى الشركات المتخصصة في استيراد المواد الغذائية، إن الأسر السعودية والمقيمة أصبح لديها ثقافة الشراء والتركيز على المواد الغذائية الأساسية والبحث عن العروض في المحال التجارية الكبيرة بشكل أسبوعي.