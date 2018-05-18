اليابان تخوض غمار «الحرب التجارية» .. تعتزم فرض رسوم على الولايات المتحدة

تدرس اليابان فرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها 409 ملايين دولار ردا على رسوم على واردات الصلب والألمنيوم فرضها دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، إن الحكومة تستعد لإخطار منظمة التجارة العالمية بالخطة، وهو إجراء ضروري بموجب قواعد التجارة العالمية، وفقا لـ"رويترز".

ومن المرجح أن يكون التحرك جزءا من جهود لدفع واشنطن لإضافة اليابان إلى قائمة الدول المعفاة من الرسوم الأمريكية.

والرسوم التي تعتزم طوكيو فرضها على الصادرات الأمريكية مكافئة من حيث القيمة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.

وقال مسؤول حكومي، إنه في الوقت الذي تدرس فيه طوكيو اتخاذ إجراء ما استنادا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن رد بالمثل.

وقال المسئول، الذي تحدث لـ"رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا، "لم يصدر قرار بعد بشأن أي رد فعل معين يجب أن نتخذه، ونفحص أثر الرسوم الأمريكية على الشركات اليابانية، وندعو واشنطن إلى عرض إعفاء على اليابان".

واليابان هي الحليف الوحيد الكبير لواشنطن الذي لم يحصل على إعفاء من قرار الرسوم الذي أصدره ترمب، ما أحدث صدمة لكثير من صانعي السياسات بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأمريكي.

يأتي ذلك في وقت تستأنف فيه الولايات المتحدة والصين أمس، محادثات تجارية دقيقة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية، قبل أقل من أسبوع من دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين.

وترأس ستيفن منوتشين، وزير الخزانة، المحادثات التي تستمر حتى اليوم مع وفد صيني بقيادة ليو هي، نائب رئيس الوزراء، وفقا لـ"الفرنسية".

وسبق أن عقد ليو هي، المقرب من الرئيس شي جينبينج والمكلف بالسياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، جولة محادثات أولى جرت في بكين مع وفد أمريكي بقيادة منوتشين، غير أنها لم تحقق تقدما يذكر.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه الاجتماعات هي تمديد للمحادثات التي جرت في بكين قبل أسبوعين وتركزت على إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين".

وتطالب واشنطن بكين بالتحرك لخفض العجز في الميزان التجاري الأمريكي حيال بكين بمقدار 200 مليار دولار، في وقت وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.

وكان ترمب الذي يندد باستمرار بالممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة"، كتب في تغريدة الثلاثاء الماضي، على تويتر أن بكين تجني "منذ سنوات عديدة مئات مليارات الدولارات" من الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض أن "ستيفن منوتشين سيقود المناقشات إلى جانب ويلبور روس وزير التجارة، وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي" ، مبينا أن مسئولين آخرين في إدارة الرئيس سيشاركون أيضا في هذه الاجتماعات.

وبعدما فرضت على الصين رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة لصادراتها من الصلب و10 في المائة لصادراتها من الألمنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأمريكية.

وحدد 22 أيار (مايو) موعدا لانتهاء مهلة التشاور حول قائمة المنتجات الصينية التي ستستهدفها التدابير الأمريكية الجديدة. وفي حال عدم التوصل قبل ذلك إلى تسوية لمسألة العجز التجاري الأمريكي، فقد تنفذ واشنطن تهديدها.