في أول أيام رمضان .. تراجع جماعي للبورصات الخليجية مع سيطرة الهدوء على التداولات

هبطت جميع البورصات الخليجية أمس مع سيطرة الهدوء على التداولات في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتراجع مؤشر دبي 0.65 في المائة إلى 2913 نقطة مع سيطرة الهدوء على التداولات.

وتصدر التراجعات قطاع العقارات بـ 0.92 في المائة، مع هبوط أسهم "إعمار مولز" بواقع 1.9 في المائة ليصل إلى 2.06 درهم، كما انخفض قطاع النقل 0.8 في المائة مع تراجع سهم "أرامكس" 1.5 في المائة إلى 3.81 درهم. وانخفض قطاع الخدمات 0.71 في المائة مع تراجع سهم "تبريد" 1.72 في المائة بالغاً 1.71 درهم، والمصارف 0.60 في المائة مع تراجع "الإمارات دبي الوطني" 1.01 في المائة بالغاً 9.8 درهم، و"دبي الإسلامي" 0.6 في المائة إلى 4.8 درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8 في المائة إلى 4432 نقطة. وسجل كل من سهم "اتصالات" و"الدار العقارية" وبنك أبو ظبي الأول تراجعاً 2.15 في المائة، و0.95 في المائة، و0.87 في المائة على التوالي.

وبلغ حجم التداول في السوق نحو 30.76 مليون سهم، بقيمة 79.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 761 صفقة.

وتصدر سهم "منازل العقارية" أحجام التداول بنحو 8.99 مليون سهم، فيما جاء سهم "اتصالات" بصدارة القيمة بنحو 20.38 مليون درهم.

وتراجعت البورصة الكويتية 0.3 في المائة إلى 4801 نقطة. وهبطت ستة قطاعات تصدرها المصارف بـ 0.64 في المائة، فيما ارتفعت خمسة قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بواقع 4.5 في المائة. وجاء سهم "الأمان" على رأس التراجعات بنحو 9.9 في المائة، فيما تصدر سهم "تجارة" القائمة الخضراء بنمو 9.2 في المائة.

وهبط مؤشر قطر 0.66 في المائة إلى 8891 نقطة. وشهدت البورصة تراجع ستة قطاعات تصدرها العقارات بنحو 2.8 في المائة، فيما ارتفع قطاع النقل بمفرده 0.1 في المائة. وجاء سهم "إزدان" على رأس التراجعات بانخفاض 5.43 في المائة.

وانخفض مؤشر البحرين 0.01 في المائة إلى مستوى 1272.78 نقطة. وعلى صعيد التداولات تضاءلت مقارنة بجلسة أمس الأول، حيث زادت أحجام التداول إلى 685.93 ألف سهم مقابل 3.9 مليون سهم، كما انتعشت السيولة بقيمة 323.18 ألف دينار مقابل 1.7 مليون دينار بحريني. وسجل قطاع المصارف تراجعاً 0.04 في المائة؛ بفعل هبوط سهم "البحرين الوطني" 0.82 في المائة. كما نزل سهم "البحرين للأسواق الحرة" بنحو 0.68 في المائة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.78 في المائة إلى 4618 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم قيادية. وتقدم "العمانية للاتصالات" الأسهم المتراجعة بـ 5.56 في المائة، وانخفض "المدينة للاستثمار" 1.85 في المائة، وتراجع كذلك "المدينة تكافل" 1.77 في المائة.

وهبط قطاع الخدمات 0.58 في المائة؛ بضغط أربعة أسهم، لينخفض "الجزيرة للخدمات" 0.63 في المائة، وتراجع "النفط العمانية" 0.41 في المائة.

وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.39 في المائة؛ متأثرًا بتراجع ستة أسهم، لينخفض "مسقط للتمويل" 3.06 في المائة، وانخفض "الشرقية للاستثمار" 1.6 في المائة.