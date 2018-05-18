قائمة الأخضر الأولية قابلة للتغيير

تحفظت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، بالاتفاق مع الجهاز الفني على إعلان أسماء القائمة الأولية للأخضر التي تتكون من 35 لاعبا تم تسليمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الموعد المحدد.

ويمنح "فيفا" حرية الإعلان أو إبقاء القائمة سرية للاتحاد المحلي، فيما سلّم المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، قائمته إلى إدارة الأخضر التي قيدتها في الموقع الإلكتروني.

من جهته، أكدت المصادر، أن إخفاء القائمة الأولية للأخضر يأتي بسبب إمكانية تغييرها أو تعديلها قبل بداية كأس العالم لذلك لا توجد فائدة من إعلانها، وقال "بإمكان الجهاز الفني تغييرها بشكل كامل لذلك لم تحرص إدارة الأخضر على إعلان القائمة الأولية حيث سيتم إعلان القائمة النهائية بشكل مؤكد".

وبينت المصادر أن قائمة بيتزي ضمت 30 لاعبا الذين تم اختيارهم في المعسكر الأخير الذي احتضنته ماربيا الإسبانية ويمثل المرحلة الرابعة حيث تخلله نزالان وديان أمام الجزائر واليونان انتهيا بالفوز 2 /0، إضافة إلى الثلاثي سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن الغامدي، والحارس وليد عبدالله.

يشار إلى أن بعثة الأخضر ستغادر إلى سانت جالين السويسرية في 21 أيار (مايو) الجاري لعقد المعسكر التحضيري الذي تتخلّله مباراتان وديتان أمام إيطاليا والبيرو، على أن تغادر إلى ليفركوزن الألمانية لمنازلة المنتخب الألماني قبل المغادرة إلى سانت بطرسبرج في روسيا في التاسع من حزيران (يونيو) المقبل، حيث سيعلن بعدها عن قائمته إلى مونديال 2018.