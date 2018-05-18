بين الأهلي وهوساوي .. مليونا ريال

تواصل إدارة النادي الأهلي سلسلة مفاوضاتها مع المدافع الدولي معتز هوساوي الذي يدخل الفترة الحرة الشهر المقبل، لأجل تجديد عقده الاحترافي الذي شارف على الانتهاء، مقابل ستة ملايين ريال عن كل عام.

وينتهي عقد هوساوي مطلع 2019 حيث علمت "الاقتصادية" من مصدر أن إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي قدمت للاعب عرضا احترافيا يتضمن التجديد لمدة ثلاث سنوات مقابل 18 مليون ريال، وقال "ينتظر الأهلي رد اللاعب على العرض المقدم له خاصة أنه سبق وأن طالب هو والوسيط الخاص بأعماله برفع المبلغ حيث يرغب اللاعب في الحصول على ثمانية ملايين ريال في السنة الواحدة، والمفاوضات ما زالت مستمرة".

واستبعدت ذات المصادر اتفاق اللاعب مع أحد الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته بعد أن ترددت أنباء عن موافقته للانتقال إلى الهلال أو الاتحاد، وقال "غير صحيح ما تردد أخيرا اللاعب لم يدخل الفترة الحرة وسبق له في اجتماعات ماضية أن أبدى رغبته بالتجديد شريطة حصوله على متطلباته المالية الخاصة بالتجديد".

وأضافت "هناك رغبة مشتركة بين الإدارة وهوساوي والمفاوضات قائمة وسيتم الوصول إلى نقطة اتفاق في الأيام القليلة المقبلة في ظل رغبة النادي في التجديد قبل التحاق اللاعب في قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا".

يشار إلى أن اللاعب يتقاضى من الأهلي حاليا أربعة مليون ريال سنويا.