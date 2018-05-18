وول ستريت تغلق منخفضة بفعل القلق بشأن التجارة وأسعار النفط

أنهت بورصة وول ستريت جلسة تداول متقلبة على انخفاض اليوم الخميس وسط قلق بين المستثمرين بشأن تصاعد التوترات التجارية وصعود أسعار النفط.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 54.95 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 24713.98 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.33 نقطة، أو 0.09 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2720.13 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 15.82 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 7382.47 نقطة.

