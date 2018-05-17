الذهب يستقر مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في 2018

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما هبطت إلى مستوى منخفض جديد في 2018، حيث دفعت زيادة جديدة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومخاوف من مخاطر سياسية في إيطاليا، الدولار للتماسك قرب ذروته هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1285.41 دولار، وهو أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1289.40 دولار للأوقية.

وقفز الدولار حوالي أربعة في المئة منذ بداية الربع الثاني بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم، بينما لا تزال بنوك مركزية أخرى تبقي على سياسة نقدية تيسيرية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 16.44 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 890.80 دولار للأوقية بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 879 دولارا. وتراجع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 977.47 دولار للأوقية.

