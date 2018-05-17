الصين توافق على استحواذ شركة استثمار أمريكية لوحدة توشيبا لرقائق الذاكرة

وافقت الصين على استحواذ شركة الاستثمار الأمريكية الخاصة "بين كابيتال" لوحدة رقائق الذاكرة التابعة لشركة توشيبا كورب اليابانية في صفقة بلغت قيمتها 18 مليار دولار.

وأكدت الشركة اليابانية حصولها على كل موافقات مكافحة الاحتكار المطلوبة ببيع شركة توشيبا ميموري كوربوريشن.

كانت توشيبا قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر عام 2017 دخولها في اتفاق شراء أسهم مع "كيه كيه بانجيا" وهي شركة تأسست لغرض خاص وتتبع كونسورتيوم بقيادة "بين كابيتال" من أجل بيع كل أسهم وحدة رقائق الذاكرة، وأنها تسعى إلى اتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت كل الأطراف اليوم الخميس حصولهم على كل الموافقات المطلوبة والخاصة بمكافحة الاحتكار، وأنه قد تم الآن تلبية كل الشروط لإتمام الصفقة.

وستتخذ الأطراف الإجراءات الضرورية لإتمام الصفقة التي من المتوقع أن تتم في الأول من حزيران/ يونيو القادم.

