أمريكا والصين تستأنفان مفاوضات تجارية حاسمة

تستأنف الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس محادثات تجارية دقيقة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية، قبل أقل من اسبوع من دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين.

وسيترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين المحادثات التي تستمر الخميس والجمعة مع وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، على ما أعلن البيت الابيض الأربعاء.

وسبق أن عقد ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف السياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، جولة محادثات أولى جرت في بكين مع وفد أميركي بقيادة منوتشين، غير أنها لم تحقق تقدما يذكر.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه الاجتماعات هي تمديد للمحادثات التي جرت في بكين قبل أسبوعين وتركزت على إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين".

وتطالب واشنطن بكين بالتحرك لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال بكين بمقدار مئتي مليار دولار، في وقت وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.

وكان ترمب الذي يندد باستمرار بالممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة"، كتب في تغريدة الثلاثاء على تويتر أن بكين تجني "منذ سنوات عديدة مئات مليارات الدولارات" من الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض أن "ستيفن منوتشين سيقود المناقشات الى جانب وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر" ، مضيفا ان مسؤولين اخرين في ادارة الرئيس سيشاركون ايضا في هذه الاجتماعات.

وبعدما فرضت على الصين رسوم جمركية بنسبة 25% لصادراتها من الصلب و10% لصادراتها من الألمنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأميركية.

وحدد 22 مايو موعدا لانتهاء مهلة التشاور حول قائمة المنتجات الصينية التي ستستهدفها التدابير الأميركية الجديدة. وفي حال عدم التوصل قبل ذلك إلى تسوية لمسألة العجز التجاري الأميركي، فقد تنفذ واشنطن تهديدها.

من جانبها، لوحت الصين باتخاذ تدابير ضد منتجات أميركية بقيمة خمسين مليار دولار، محذرة بأنها سترد على أي تدابير أميركية مقابلة.

وتستهدف بكين بصورة خاصة المنتجات الزراعية وتحديدا الصويا الأميركية التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية وتتركز زراعتها في ولايات مؤيدة للرئيس الجمهوري.

كما تستهدف الجمارك الصينية اللحوم والسيارات الأميركية وقد أعلنت تشديد تدابير المراقبة على اللحوم والسيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأعربت وزارة التجارة الصينية الخميس عن أملها في أن تقود المفاوضات إلى تسوية الخلافات لكن المتحدث باسمها غاو فنغ قال خلال مؤتمر صحافي "نبقى بالتأكيد جاهزين للرد على أي احتمال".

وستكون اجتماعات الخميس والجمعة حاسمة لتفادي حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين، حذر صندوق النقد الدولي من تداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الاثنين إن "نشاط التجارة الدولية ساهم مؤخرا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، غير أن عودة الحمائية قد تكبح هذه الاندفاعة الإيجابية".

ولم يفصح البيت الأبيض عن المستشارين الاقتصاديين الذين سيشاركون في الاجتماعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أنه تم استبعاد مستشار الرئيس للشؤون التجارية بيتر نافارو المعروف بعدائه للصين.

وأفادت نشرة "أكسيوس" الإلكترونية عن خلافات بين منوتشين ونافارو وكتبت نقلا عن مصادر قريبة من الإدارة أن "نافارو يخشى أن يحض منوتشين ترمب على إبرام اتفاق يعدل فيه عن معاقبة الصين بفرض رسوم جمركية أليمة على سرقة الملكية الفكرية الأميركية".