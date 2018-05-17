المرور يدعو اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة بأخرى سعودية لتسجيل طلباتهن

دعت الإدارة العامة للمرور اليوم كافة المواطنات والمقيمات في المملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (www.sdlp.sa) واختيار موعد لاستكمال إجراءات إستبدال الرخصة وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5 رمضان.