"الخليج للتدريب والتعليم" تفعّل مركز الاتصال في "العمل والتنمية" بـ 61 مليون ريال

وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اليوم عقد تنفيذ برنامج تفعيل مركز الاتصال للحساب الموحد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد ترسيته عليها قيمة (61.158.195) ريالا شاملا ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) مقابل تنفيذه والغرض من هذا العقد هو قيام الشركة بتنفيذ برنامج تفعيل مركز الاتصال للحساب الموحد وجميع الاشياء اللازمة وفقا لشروط العقد ووثائقه ومدة العقد (12) شهرا ميلاديا ولا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد وسيبدأ الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من العام المالي 2018.