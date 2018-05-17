الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض بفعل "سيسكو" وارتفاع عائد السندات

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم الخميس بعد توقعات مخيبة للآمال من سيسكو الأمر الذي ضغط على المؤشرات الرئيسية الثلاثة بينما تستمر بواعث القلق إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومحادثات تجارية وشيكة.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 16.53 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليفتح عند 24752.40 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.75 نقطة أو 0.10 بالمئة ليسجل 2719.71 نقطة وهبط المؤشر ناسداك المجمع 18.72 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7379.58 نقطة.