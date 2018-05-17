ميركل: الاتحاد الأوروبي يوافق على أن الاتفاق النووي الإيراني ليس مثاليا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس في صوفيا أن دول الاتحاد الأوروبي توافق على أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "ليس مثاليا"، غداة محادثات حول هذا الموضوع بين الدول الـ 28.

وقالت ميركل للصحافيين "الكل في الاتحاد الأوروبي يشاطر الرأي بأن الاتفاق ليس مثاليا، وعلينا مواصلة المفاوضات مع إيران حول الصواريخ البالستية".