ستاندرد اند بورز تقدم تقييما إيجابيا للاقتصاد الكوري الجنوبي

قال وزير المالية الكوري الجنوبي كيم دونج يون اليوم الخميس إن وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدمت تقييما إيجابيا للاقتصاد في ظل تراجع حدة التوتر بين الكوريتين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزير القول عقب لقائه مع وفد الوكالة أن " ستاندرد اند بورز ترى أن جميع الظروف المحيطة بالاقتصاد الكوري إيجابية، كما أنها ترى أن التقدم بشأن التعامل المخاطر الجيو سياسية، وتشمل كوريا الشمالية مرضيا".

وأضاف" ولكن الوكالة أعربت عن مخاوفها بشأن سوق العمل".

ويشار إلى أن وفد الوكالة برئاسة كيم انج تان، المسؤول عن الوكالة في منطقة آسيا-المحيط الهادي، يزور كوريا الجنوبية منذ الثلاثاء الماضي للقاء مسؤولين من وزارة الاستراتيجية والمالية وبنك كوريا ومؤسسات حكومية أخرى.