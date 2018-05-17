الصين: لا نريد أن يتصاعد التوتر التجاري مع أمريكا

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن بكين لا تريد أن ترى أي تصعيد في التوترات التجارة مع واشنطن وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجانبان من تخفيف حدة النزاع أثناء محادثات مرتقبة بينهما تجرى في الولايات المتحدة.

وقال قاو فينغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة دورية إن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بشأن قضية شركة التكنولوجيا الصينية زد.تي.إي وأن تحلها بطريقة عادلة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بمساعدة الشركة الصينية "في العودة إلى العمل بسرعة" بعدما أصاب حظر أمريكي أعمالها بالشلل.