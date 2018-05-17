تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 8% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية تراجعت في أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب ضعف المبيعات في سوق شمال أمريكا وخفض شركة جنرال موتورز إنتاجها قبل إغلاق أحد مصانعها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة أظهرت أن صادرات السيارات بلغت 220273 سيارة الشهر الماضي بقيمة 55ر3 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات السيارات في الخارج استمرت في التراجع، بعد أداء ضعيف في الأسواق الكبرى، وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وقد تراجعت صادرات السيارات الكورية الجنوبية لأمريكا الشمالية بنسبة 3ر15% بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية من الشركات الأخرى.

وارتفعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر10% وللدول غير المنضمة للاتحاد الأوروبي بنسبة 41%.

و ارتفعت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 6ر6% خلال الشهر الماضي لتبلغ قيمتها 03ر2 مليار دولار، ويرجع ذلك لقوة الطلب في الصين والأسواق الناشئة الأخرى.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إنتاج 354156 سيارة في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 4ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك لوقف الوحدة المحلية لجنرال موتورز لتصنيع بعض الطرازات المصممة للأسواق الخارجية.

وارتفعت المبيعات المحلية للسيارات المصنعة محليا بنسبة 4ر1% لتصل إلى 133575 وحدة الشهر الماضي، كما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 4ر24% لتصل إلى 27167 وحدة.