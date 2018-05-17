من المقرر أن تواصل أستراليا تصدير الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط على الرغم من الكشف عن ظروف صادمة على متن سفينة أدت إلى نفوق 2400 حيوان.
وأعلن وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود في بيان أن نتائج المراجعة الخاصة بهذا الأمر صدرت اليوم الخميس وسيتم تبني توصياتها التي تسمح بإعادة التصدير.
وقال ليتلبراود إنه صُدم وشُعر بالاشمئزاز من اللقطات التي التقطها أحد أعضاء طاقم سفينة وعرضت على القناة التاسعة المحلية في أبريل، والتي تظهر نفوق الأغنام بسبب الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة.
وأثار الفيديو دعوات من نشطاء حقوق الحيوان والأطباء البيطريين لإنهاء تصدير الحيوانات الحية.
وقال المجلس الأسترالي لمصدري الأغنام إن تلك الصادرات تدر حوالي ملياري دولار أسترالي (1.5 مليار دولار أمريكي) للمزارعين الأستراليين ، وهي مفتاح الصناعة الزراعية، داعيا إلى مواصلة التصدير.
وأعلنت السلطات الأسترالية أنها ستتخذ إجراءات على متن السفن الناقلة للماشية بما في ذلك تقليل الكثافة بنسبة 28% لتكون هناك مساحة تحرك كافية لتلك الحيوانات ومن ثم التهوية على متن السفن.
- أستراليا تقرر مواصلة تصدير الأغنام الحية للشرق الأوسط
- توثيق 8 آلاف عقد موحد عبر شبكة «إيجار» منذ إطلاقها
- إلغاء التأمين النقدي للحاويات في الموانئ السعودية
- بعد مرور 19 عاما .. المصارف السعودية على أعتاب ثالث اندماج في تاريخها
- الأسهم السعودية تفقد حاجز 8000 نقطة متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات
- 210 آلاف ريال قيمة التداول في «نمو».. الأدنى على الإطلاق
- إيداع 1.9 مليار ريال معاشات وبدل غلاء في حسابات 930 ألف مستفيد
- لائحة جديدة تنظم تراخيص الجهات المقدمة لخدمات تسجيل عقود الرهون
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- التضخم في فنزويلا بلغ 454% في الربع الأول من 2018
- 200 مليار دولار خسائر متوقعة لاستثمارات طهران في الطاقة
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- إلغاء التأمين النقدي للحاويات في الموانئ السعودية
- «أمازون».. سمكة قرش تبتلع سوق تجارة التجزئة العالمية
أضف تعليق