أستراليا تقرر مواصلة تصدير الأغنام الحية للشرق الأوسط

من المقرر أن تواصل أستراليا تصدير الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط على الرغم من الكشف عن ظروف صادمة على متن سفينة أدت إلى نفوق 2400 حيوان.

وأعلن وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود في بيان أن نتائج المراجعة الخاصة بهذا الأمر صدرت اليوم الخميس وسيتم تبني توصياتها التي تسمح بإعادة التصدير.

وقال ليتلبراود إنه صُدم وشُعر بالاشمئزاز من اللقطات التي التقطها أحد أعضاء طاقم سفينة وعرضت على القناة التاسعة المحلية في أبريل، والتي تظهر نفوق الأغنام بسبب الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة.

وأثار الفيديو دعوات من نشطاء حقوق الحيوان والأطباء البيطريين لإنهاء تصدير الحيوانات الحية.

وقال المجلس الأسترالي لمصدري الأغنام إن تلك الصادرات تدر حوالي ملياري دولار أسترالي (1.5 مليار دولار أمريكي) للمزارعين الأستراليين ، وهي مفتاح الصناعة الزراعية، داعيا إلى مواصلة التصدير.

وأعلنت السلطات الأسترالية أنها ستتخذ إجراءات على متن السفن الناقلة للماشية بما في ذلك تقليل الكثافة بنسبة 28% لتكون هناك مساحة تحرك كافية لتلك الحيوانات ومن ثم التهوية على متن السفن.