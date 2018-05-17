الأسهم السعودية تفقد حاجز 8000 نقطة متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات

فقدت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة وسط تراجع جماعي للقطاعات، حيث أغلق المؤشر عند 7958 نقطة فاقدا 80 نقطة بنسبة 1 في المائة. وأظهرت السوق عدم قدرتها في الاستقرار أعلى من 8000 نقطة واستمرار ذلك سيثير قلق المتعاملين من توقف موجة الارتفاع في المؤشر، ما يدفعهم إلى البيع لجني الأرباح أو وقف الخسارة. وستظل تلك الضغوط البيعية تؤثر على السوق حتى تصل إلى مستويات سعرية مغرية من ناحية أساسية وفنية وذلك ما سيوقف سلسلة التراجع ودخول السوق في موجة ارتفاع جديدة. وحتى الآن لم تظهر معطيات جديدة تدعم السوق، حيث نتائج الشركات اكتملت وأظهرت تراجعا وأثرها في السوق يبدو واضحا.

ومن جهة أخرى، فإن السوق احتسبت انضمام المؤشر إلى مؤشر مورجان ستانلي، حيث تزايدت الثقة بالانضمام بعدما نجحت السوق في الدخول لمؤشر فوتسي. وستواجه السوق دعما عند مستويات 7923 تليها 7873 نقطة، بينما المقاومة عند 8000-8050 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8039 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8048 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7953 فاقدا 1 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7958 نقطة فاقدا 80 نقطة بنسبة 1 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 322 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 173 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.91 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة بنحو 4.6 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 919 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 521 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الأول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 13.92 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 5.89 في المائة ليغلق عند 121.15 ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بنسبة 5.45 في المائة ليغلق عند 8.52 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 7.54 في المائة ليغلق عند 14.83 ريال، يليه "الجوف" بنسبة 5.66 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 11.19 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 570 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 454 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 447 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية