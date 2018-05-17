210 آلاف ريال قيمة التداول في «نمو».. الأدنى على الإطلاق

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.11 في المائة لتفقد ثلاث نقاط لتغلق عند 3064 نقطة. وانخفضت قيم التداول 67 في المائة بنحو 424 ألف ريال لتصل إلى 210 آلاف ريال مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، بمعدل 1.5 ألف ريال للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 12 ألف سهم لتصل إلى 12 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.07 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 107 في المائة بنحو 71 صفقة لتصل إلى 137 صفقة. ولم يرتفع أي سهم وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 44 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 11.97 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 14.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 56 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 51 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 35 ألف ريال.