نيكي يرتفع مع صعود أسهم شركات المال والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس بعد صعود نظيرتها الأمريكية الليلة الماضية مع ارتفاع أسهم الشركات المالية بفعل زيادة في عائد السندات الأمريكية بينما استقطبت أسهم شركات التكنولوجيا المشترين إثر تراجع في الين.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 22838.37 نقطة.

كانت المؤشرات الأمريكية أغلقت مرتفعة مع صعود أسهم الشركات الصغيرة حتى بعد زيادة عائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى في نحو سبع سنوات مما ينبئ بمزيد من المنافسة للأسهم ويشير إلى قلق المستثمرين بشأن السياسات العالمية.

وصعدت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية التي تستثمر في المنتجات عالية العائد مثل السندات الأجنبية. وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 1.2 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.4 بالمئة في حين قفز سهم تي اند دي القابضة 2.1 بالمئة.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3.10 بالمئة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2011.

وقال ماساشي أودا المدير العام لقسم الاستثمار الاستراتيجي في صندوق سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول "المستثمرون مازالوا قلقين بشأن ارتفاع العوائد الأمريكية. لكن ما دامت الزيادة تدريجية فمن المرجح أن تتحملها السوق."

وتدعمت أسهم كبار المصدرين مثل شركات التكنولوجيا بانخفاض الين. وزاد سهم أدفانتست 1.6 بالمئة وكيوسيرا 1.3 بالمئة وسومكو 2.2 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1808.37 نقطة.

