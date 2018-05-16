"التجارة" لـ "الاقتصادية": "حساب المواطن" وراء ارتفاع السجلات المشطوبة

أرجعت وزارة التجارة والاستثمار، ارتفاع السجلات التجارية المشطوبة في السعودية خلال العام الماضي 2017، إلى ثلاثة أسباب رئيسة بينها "حساب المواطن". وأوضحت الوزارة في رد على استفسار لـ "الاقتصادية"، أن الأسباب تضمنت وجود أعداد من السجلات غير النشطة التي لا يزاول ملاكها أي نشاط تجاري أو استثماري وتشكل النسبة الأكبر من السجلات التي تم شطبها، وتأثير السجلات التجارية في أهلية الاستحقاق والدعم في برنامج "حساب المواطن"، وأخيرا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع بنسبة 31.7 في المائة في إصدار السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2017، إذ بلغ عددها في الربع الأول 61155 سجلا تجاريا، مقابل 46428 سجلا تجاريا جرى إصدارها في الربع الرابع من عام 2017. وبينت تقارير للوزارة أن عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الثالث من عام 2017 بلغ 38637، فيما سجل الربع الثاني من العام ذاته إصدار 55257 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من عام 2017 نحو 54788 سجلا.