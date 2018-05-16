أسعار النفط تستعيد خسائرها الصباحية في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا خلال التعاملات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على خلفية التراجع الكبير في مخزون النفط الأمريكي بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في وقت سابق من اليوم. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 18 سنت أي بنسبة 3ر0% تقريبا إلى 49ر71 دولار للبرميل، بعد تراجع السعر في بداية التعاملات اليوم. يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة بمقدار 4ر1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 11 أيار/مايو الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 750 ألف برميل فقط. جاءت بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية متناقضة مع بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس والتي أشارت إلى ارتفاع المخزون بمقدار 9ر4 مليون برميل تقريبا خلال الأسبوع المنتهي في 11 أيار/مايو الحالي. في الوقت نفسه تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل في حين زادت الصادرات بمقدار 6ر2 مليون برميل، للاستفادة من اتساع الفارق بين سعر الخام الأمريكي وسعر خام برنت القياسي في الأسواق العالمية. كما أشارت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء إلى ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 20 ألف برميل إلى 72ر10 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.