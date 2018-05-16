الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية بمناسبة شهر رمضان

جرياً على العادة الملكية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية. فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ ـ إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، متوجهين إلى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين.