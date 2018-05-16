أمريكا: السجن 32 شهرا على "تركي" في قضية مرتبطة بعقوبات إيران

حكم قاض أمريكي اليوم الأربعاء بالسجن 32 شهرا على محمد هاكان أتيلا، وهو مصرفي ببنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بعد إدانته بالمشاركة في مؤامرة لمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية.

وأصدر ريتشارد بيرمان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن الحكم على أتيلا (47 عاما) وهو مواطن تركي.

وتسببت القضية في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، وأدانها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلا إنها هجوم سياسي على حكومته.

