مؤشر بورصة مصر يغلق على ارتفاع نسبته 0.04%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية والمحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 04ر0% مسجلاً 21ر16993 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 14ر0% ليصل إلى 41ر848 نقطة.

وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 50ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 52ر2178 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1ر954 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر1 مليار جنيه.