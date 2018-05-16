الخدمة المدنية : نهاية دوام 23 من رمضان بداية إجازة عيد الفطر

حددت وزارة الخدمة المدنية ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان لهذا العام 1439هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، على أن تكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 - 09 - 1439هـ ، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاربعاء الموافق 06 - 10 - 1439هـ ، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الاجازات في الخدمة المدنية.

ورفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بهذه المناسبة, التهنئة نيابة عن موظفي الخدمة المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.