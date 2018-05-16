"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها مستقرة وسط مكاسب التجزئة وخسائر الطاقة

الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، حيث عوضت مكاسب أسهم قطاع التجزئة بقيادة ماسيز خسائر أسهم شركات الطاقة والقطاع المالي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.91 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 24722.32 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 1.17 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 2712.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 4.59 نقطة أو 0.06 بالمئة ليصل إلى 7356.22 نقطة.

