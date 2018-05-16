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أسواق الأسهم- الخليجية

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,272.92 بانخفاض قدره 1.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 975.30 بانخفاض قدره 2.09 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 888 ألفاً و 367 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 754 ألفا و 270 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.

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