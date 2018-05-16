أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,272.92 بانخفاض قدره 1.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 975.30 بانخفاض قدره 2.09 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 888 ألفاً و 367 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 754 ألفا و 270 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.
مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,272.92 بانخفاض قدره 1.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 975.30 بانخفاض قدره 2.09 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
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