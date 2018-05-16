نمو الاقتصاد المصري 5.4% في الربع الثالث

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد نما 5.4 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بعد تحقيق 5.3 بالمئة في الربع الثاني.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر أن من المأمول يبلغ معدل النمو 5.5 أو 5.6 بالمئة في الربع الرابع.

تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو .

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.

