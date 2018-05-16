اليورو ينزل عن 1.18 دولار بفعل مخاوف ديون إيطاليا

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر اليوم الأربعاء بعد تقارير عن احتمال سعي حكومة إيطالية قيد التشكيل للحصول على إعفاء من الدين من الدائنين الأوروبيين ومع مواصلة الدولار أداءه القوي المستمر منذ شهر.

ونزل اليورو نحو 0.5 بالمئة إلى 1.1783 دولار وهو أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر كانون الأول بعد تقارير بأن حركة 5-نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف يعتزمان مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية قيمتها 250 مليار يورو (296 مليار دولار).

ولم تتأثر العملة الموحدة في البداية بهذه الأنباء من إيطاليا لكن مع استئناف الدولار موجته الصعودية بدأ اليورو يتراجع أمام ضغوط البيع.

وانخفض اليورو بشدة مقابل الفرنك السويسري، الذي يعتبر من عملات الملاذ الآمن، ليسجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1799 فرنك.

ويظل اليورو العملة الأفضل أداء في 2018 مع مراهنة المتعاملين على استمرار ضعف الدولار بسبب عجز التجارة والميزانية في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين تخصيص مزيد من المال لمنطقة اليورو مع زيادة قوة اقتصادها.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 93.517 بعدما سجل 93.457 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر كانون الأول.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى في تسعة أرباع متتالية في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7491 دولار أمريكي بعد انخفاضه 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3471 دولار بعدما تراجع إلى 1.3452 دولار أمس الثلاثاء وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.