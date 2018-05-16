أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بصعود أسهم شركات التعدين وبعض تقارير الأرباح القوية وإن كان انخفاض أسهم بنوك إيطالية بفعل مخاوف سياسية جديدة يفرض ضغوطا على السوق.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش ليحوم حول أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير شباط في حين انخفض المؤشر ميب الإيطالي 0.8 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي، الذي يُنظر إليه كممثل للمخاطر السياسية في البلاد نظرا لحيازات البنوك من السندات الحكومية، 1.1 بالمئة في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض بعد تقرير عن اعتزام حركة ‭‭‭5‬‬‬-نجوم وحزب الرابطة الإيطاليين مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية قدرها 250 مليار يورو.

وتصدر سهما شركة البرمجيات البريطانية الرائدة مايكرو فوكاس انترناشونال ومجموعة ألستوم الفرنسية للتصنيع المؤشر ستوكس ليرتفعا خمسة بالمئة وستة بالمئة على الترتيب بعد تقارير بشأن نتائج أعمالهما.

لكن سهم إليور الفرنسية انخفض 15 بالمئة بعد تحذير بشأن الأرباح.