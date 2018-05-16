وكالة الطاقة تخفض توقعها للطلب على النفط مع اقتراب السعر من 80 دولارا

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المرجح أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط هذا العام مع اقتراب سعر الخام من 80 دولارا للبرميل وتوقف العديد من الدول المستوردة الرئيسية عن تقديم دعم سخي في أسعار الوقود لمستهلكيها.

وخفضت الوكالة التي مقرها باريس توقعها لنمو الطلب العالمي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018 من تقدير سابق كان يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر النفط 51 بالمئة في العام الأخير مدفوعا بتخفيضات معروض منسقة وبواعث القلق، هذا الشهر، بشأن المعروض الإيراني بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على طهران بخصوص أنشطتها النووية.

وقالت وكالة الطاقة "سيكون أمرا استثنائيا إذا لم تؤثر قفزة كبيرة كهذه على نمو الطلب وبخاصة مع تقلص دعم المستهلك النهائي أو قطعه في عدة اقتصادات ناشئة خلال السنوات الأخيرة."

وتراجعت مخزونات النفط في الدول الأغنى في العالم، وهي الأكثر شفافية والأسهل من حيث الرصد، مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها مع قيام المجموعة بكبح إنتاج الخام للعام الثاني.

وقالت الوكالة "في الوقت الراهن فإن المشهد الجيوسياسي سريع التغير سيحرف الانتباه عن المخزونات مع عكوف المنتجين والمستهلكين على دراسة سبل الحد من التقلبات في سوق النفط.

"من جانبها، ستراقب وكالة الطاقة الدولية التطورات عن كثب وتقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة بما يكفل استمرار تلقي الأسواق إمدادات جيدة."