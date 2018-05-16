"أدنوك" توقع مذكرة تفاهم مع "رافاجو" بشأن منشأة في الرويس

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة رافاجو لاستكشاف فرص التعاون في مجمع الرويس الصناعي بالإمارات العربية المتحدة.

تنبي رافاجو بموجب الاتفاق المقترح مصنعا لمركبات اللدائن البلاستيكية في الرويس وتتولى تشغيله حسبما ذكرت أدنوك في بيان.

تعتزم أدنوك استثمار 45 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتوسعة عمليات التكرير والبتروكيماويات مع سعيها للتحول إلى لاعب عالمي في قطاع المصب.