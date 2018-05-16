ارتفاع أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المساكن في أغلب المدن الصينية خلال أبريل الماضي.

وبحسب البيانات سجلت الأسعار ارتفاعا شهريا في 58 مدينة من بين 70 مدينة صينية يشملها تقرير مكتب الإحصاء، في حين تراجعت الأسعار في 10 مدن واستقرت دون تغيير في مدينتين فقط.

كانت أعلى نسبة ارتفاع من نصيب مدينتي "هايكو" و"سانيا" وبلغت 9ر1% في حين كان أكبر تراجع من نصيب مدينة "أنشيانج" وبلغت نسبته 3ر0% شهريا.

في الوقت نفسه ارتفعت الأسعار سنويا في 59 مدينة من بين 70 مدينة صينية خلال أبريل الماضي في حين تراجعت في 10 مدن.