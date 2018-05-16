مصادرة رخصة طيارين اثنين في فيتنام عقب أن هبطا في مدرج خاطئ

ذكرت وسائل إعلام اليوم أنه تم مصادرة رخص مزاولة المهنة لأثنين من الطيارين بصورة مؤقتة بينهما أمريكي بالخطوط الفيتنامية وذلك عقب أن هبطا في مدرج لم يكتمل بعد بجنوب فيتنام الشهر الماضي. ونقلت صحيفة توي تري عن متحدث باسم الخطوط الجوية الفيتنامية القول إن الشركة صادرت مؤقتا رخص عمل الطيارين لمدة شهرين، عقب أن تعرضت الطائرة التي كانا يقودانها لضرر بسيط لدى هبوطها في مطار كام ران في 29 أبريل الماضي. ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من الركاب. وسوف تفرض الشركة عقوبات محتملة أخرى بناء على النتيجة النهائية للتحقيق الذي تجريه هيئة الطيران المدني الفيتنامية.

وكانت الطائرة وهى من طراز إيرباص أي 321 وعلى متنها 203 من الركاب في طريقها لمدينة كام ران قادمة من مدينة هو شي مينه. وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية في بيان إن الطيارين هبطا "بصورة غير ملائمة وغير أمنة" على مدرج غير مكتمل في مطار كام ران الدولي بالقرب من مدينة نا ترانج في 29 أبريل الماضي. وعلى الرغم من عدم إصابة أي من الركاب، تضرر المحرك بسبب الركام في موقع بناء المدرج، كما تضرر أحد جناحي الطائرة بصورة طفيفة.