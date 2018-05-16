فيلم "سولو" أحدث أفلام ستار ووزر يلقى استحسانا من النقاد رغم مشاكل إنتاجه

رحب النقاد بانضمام فيلم (سولو : إيه ستار وورز ستوري) إلى عالم حرب النجوم ومنحوا تقييمات إيجابية بشكل عام للفيلم الذي يحكي أصول إحدى أشهر الشخصيات في ذلك العالم. وحصل الفيلم على 71% على موقع (روتن توميتوز) الذي يجمع أراء النقاد أمس الثلاثاء وهو اليوم الذي نشرت فيه أول تقييمات للفيلم قبل عرضه جماهيريا وعالميا يوم 23 مايو. وخاض الفيلم رحلة صعبة لكي يصل إلى الشاشة. فقد تم استبعاد المخرجين الأصليين فيل لورد وكريس ميلر في منتصف مرحلة الإنتاج وطلبت شركة ديزني من المخرج الحائز على جائزة الأوسكار رون هاورد أن ينضم للإشراف على عمليات إعادة التصوير المكثفة. وقال النقاد الذين أعجبوا بالفيلم إن هاورد نجح في صناعة فيلم مرح سيرضي المهووسين بهذا العالم.

ويجسد ألدن إرينرايخ (28 عاما) شخصية سولو التي اشتهرت بأداء هاريسون فورد لها في ثلاثية (ستارز وورز) الأصلية التي بدأت عام 1977. ويلعب إرينرايخ دور سولو وهو لا يزال شابا يافعا في مستهل تدريبه ليصبح طيارا عندما يتورط في مهمة محفوفة بالمخاطر. ونال أداء إرينرايخ استحسان النقاد لأنه أدى الشخصية بطريقته دون أن يقلد فورد. وقال بوب مونديلو من إذاعة ناشيونال ريبابليك "الأمور تبدو مضطربة في البداية لكن هناك حيوية في أداء إرينرايخ وبمجرد أن يستقر في الدور تلمع عيناه".