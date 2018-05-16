"تداول": نسبة التذبذب لسهم "الأهلي" على أساس سعر45.59 ريال.. بعد زيادة رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري يوم الثلاثاء 29/08/1439هـ الموافق 15/05/2018م على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 45.59 ريال لهذا اليوم الأربعاء 30/08/1439هـ الموافق 16/05/2018م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 04/09/1439هـ الموافق 20/05/2018م.

