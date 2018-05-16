إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 16-07-1439هـ الموافق 02-04-2018م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ، تود الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن تعلن لمساهميها الكرام عن قيامها في تاريخ 29-08-1439هـ الموافق 15-05-2018م بتقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.
- "وفا للتأمين" تطلب من هيئة السوق المالية الموافقة على تخفيض رأس مالها
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- "وفا للتأمين" تطلب من هيئة السوق المالية الموافقة على تخفيض رأس مالها
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