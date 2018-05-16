"بي سي آي" توزع 27 مليون ريال على المساهمين عن 2017.. بنسبة 10% من رأس المال

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول) والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة ونصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 29/08/1439هـ الموافق 15/05/2018م في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (49.42%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4-الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالى 2019 وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة حيث بلغ رصيد التعاملات لعام 2017م مبلغ 8.400.000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بقيمة إجمالية (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

7-الموافقة على مكافأت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بإجمالى قدره 2.054.000 ريال ،

8-الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

9-الموافقة على تعيين الاستاذ/ عبد العزيز طلال على التميمى عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو مستقل ) إعتباراً من 27/02/2018 م خلفاً للأستاذ/ إحسان فريد عبدالجواد ( المستقيل ) .

10-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة من البنك العربى الوطنى .