"الأهلي": إستقاله الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد

أعلن البنك الأهلي التجاري بأن مجلس إدارة البنك قد وافق في اجتماعه بتاريخ 1439/08/29هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/15م على طلب سعادة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي - الرئيس التنفيذي بالإستقالة من العمل و التفرغ لمهام ومسؤوليات أخرى، على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الثلاثاء 1439/08/29هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/15م، ويتقدم مجلس الإدارة بخالص شكره وتقديره للأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، والتي حقق البنك خلالها نمواً غير مسبوق في الأداء والنتائج.

كما قرر مجلس الإدارة وفي نفس هذا الإجتماع الموافقة على تكليف سعادة الأستاذ/ فيصل بن عمر السقاف للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من اليوم الأربعاء 1439/09/01هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/16م. وذلك على أن تستكمل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ السقاف حاصل على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في مجال الإقتصاد من جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يمتلك الأستاذ السقاف خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 30 عاماً في مجال البنوك شغل فيها العديد من المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات المالية كان أخرها منصب رئيس مجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك الأهلي التجاري وحتى تاريخه تعيينه في منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً مكلفاً للبنك.