انخفاض معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 4.1% الشهر الماضي

انخفض معدل البطالة في كوريا الجنوبية في أبريل الماضي إلى 1ر4%، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن ذلك الانخفاض يرجع إلى زيادة في عملية التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات العامة.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما 7ر10%، بانخفاض قدره 5ر0 نقطة مئوية عن العام السابق.

وبلغ معدل العمالة 6ر66% في أبريل ، دون تغيير عن العام السابق.