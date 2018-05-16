موقف الحراك الاقتصادي في البلدان النامية

يقول تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي بعنوان "هل حقق العالم تقدما معقولا؟ الحراك الاقتصادي عبر الأجيال" إن أجيالا من الفقراء في البلدان النامية يجدون أنفسهم محصورين في دوامة الفقر التي تحددها الظروف التي يولدون فيها وعجزهم عن ارتقاء السلم الاقتصادي بسبب تفاوت الفرص.

إن الذي يتتبع الحراك الاقتصادي بين الآباء وأطفالهم من منظور التعليم ــــ وهو عامل حاسم يؤثر في الدخل الذي يمكن أن يكسبه الفرد طوال حياته ـــ يجد أن الحراك قد توقف خلال الـ 30 عاما الماضية. ونظر التقرير في أوضاع الذين ولدوا بين عامي 1940 و1980، وخلص إلى أن 46 بلدا من بين البلدان الـ 50 التي سجلت أقل درجات الحراك من أدنى السلم الاقتصادي إلى أعلاه تقع في العالم النامي. لكن الفروق والفجوات بين الجنسين آخذة في الانحسار، وتحقق الفتيات في البلدان مرتفعة الدخل الآن أداء أفضل من الفتيان في التعليم الجامعي، وتلحق بهم في البلدان النامية. وفي المستقبل غير البعيد، ستفوق نسبة الفتيات اللاتي يتمتعن بمستويات تعليم أفضل من آبائهن نسبة نظرائهن من الفتيان على مستوى العالم.

ولاحظ التقرير أن القدرة على ارتقاء السلم الاقتصادي بصرف النظر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأبوين، تسهم في الحد من الفقر وتقليص التفاوتات، وقد تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي بإتاحة الفرصة لكل فرد لاستخدام مواهبه. ويشعر من يعيشون في مجتمعات أكثر نشاطا بتفاؤل أكبر بشأن مستقبل أطفالهم، وهو ما قد يؤدي إلى قيام مجتمع أكثر طموحا وتماسكا.

"كل الآباء يريدون أن ينعم أطفالهم بحياة أفضل من حياتهم، لكن تفاوت الفرص يثبط مطامح وآمال كثير من الناس، لا سيما الفقراء. وينبغي لنا الاستثمار في الأطفال في سن مبكرة جدا حتى يتمتعوا بتغذية جيدة وتعليم جيد، ولضمان أن تصبح المجتمعات المحلية مكانا آمنا لنمو الأطفال، وتعلمهم وازدهارهم، وتكافؤ الفرص الاقتصادية عن طريق إيجاد وظائف جيدة وتحسين إمكانية الحصول على التمويل".

إن قاعدة بيانات عالمية للحراك بين الأجيال أعدت حديثا وتتسم بتغطية لم يسبقها مثيل، إذ تشمل 148 بلدا يعيش فيها 96 في المائة من سكان العالم. ويرسم التقرير صورة تفصيلية فريدة فيما تضمنته من تفاصيل لأوضاع الحراك الاجتماعي والاقتصادي وتفاوت الفرص في أنحاء العالم. ويسلط أيضا الضوء على أنماط ومحركات التنقل بين مستويات الدخل وعلاقتها بالحراك التعليمي عن طريق فحص البيانات المتاحة من 75 بلدا.

وتظهر البيانات، في المتوسط، تراجع الصعود من أدنى السلم، وزادت أعداد الذين ما زالوا محصورين في أدنى السلم الاقتصادي في الاقتصادات النامية. وفيما يتعلق بالأفراد الذين يولدون في أسر أفقر، تضيق فرص ارتقائهم السلم الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي أصبحت مستويات المعيشة فيها في المتوسط تقل كثيرا عن نظائرها في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

إن "البلدان التي تتسم بارتفاع معدلات الحراك التعليمي تكون في وضع أفضل لتحقيق النمو في المستقبل، وكذلك للحد من الفقر وتقليص التفاوتات. وعلى النقيض، يثير تعثر خطى الحراك المخاوف على التقدم في المستقبل، لا سيما في إفريقيا وجنوب آسيا حيث يعيش معظم فقراء العالم، ولا تزال الآفاق المستقبلية للأطفال فيها مرتبطة ارتباطا قويا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآبائهم". وكشف أيضا عن تباين شديد في حجم الحراك بين الأجيال في البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، لم يحقق سوى 12 في المائة فحسب من الأفراد الذين ولدوا في ثمانينيات القرن الماضي في جمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا ودولة جنوب السودان مستويات تعليمية أفضل من آبائهم مقارنة بـ 89 في المائة من نظرائهم في كوريا الجنوبية و85 في المائة في تايلاند.

وتكشف دراسة دقيقة لستة بلدان نامية ـــ البرازيل والصين ومصر والهند وإندونيسيا ونيجيريا ـــ أن الحراك الاقتصادي ازداد فيها جميعا في الفترة من الأربعينيات إلى الثمانينيات وإن كان بدرجات متفاوتة. ولكن منذ الستينيات تباطأ التقدم في أربعة من هذه البلدان، وتوقف تماما في الصين ونيجيريا. ولوحظت اتجاهات عالمية للتقارب بين الجنسين في البرازيل والصين ومصر وإندونيسيا التي اقتربت فيها الفجوات في الحراك بين الإناث والذكور من الصفر. ولم يحدث تقارب كهذا في الهند أو نيجيريا اللتين لا تزال فيهما الفجوات بين الجنسين في حجمها اليوم بقدر ما كانت عليه قبل نصف قرن.

بيد أن ازدياد الحراك التعليمي في كثير من الاقتصادات مرتفعة الدخل وأجزاء من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط يتيح مجالا للتفاؤل، وينبئ بأنه يمكن الحد من تفاوت الفرص باتباع إجراءات السياسات الصحيحة. وعلى سبيل المثال، سجل الحراك التعليمي في البرازيل ومصر وإندونيسيا زيادة كبيرة من الأفراد الذين ولدوا في الأربعينيات إلى الذين ولدوا في الثمانينيات، وذلك على الرغم من أن الحراك في مستويات الدخل ما زال ضعيفا في هذه البلدان.

كما "يرسم التقرير صورة واقعية، لكنها دقيقة للحراك الاقتصادي وتفاوت الفرص في العالم النامي. فمن ناحية، تتسم البلدان النامية في المتوسط بالانخفاض الشديد لمعدلات الحراك الاقتصادي بين الأجيال، والأكثر مدعاة للقلق هو أنه لم يحدث تحسن حقيقي في العقود الثلاثة الماضية. ومن ناحية أخرى، تظهر تجارب بعض البلدان أنه بالإرادة السياسية والسياسات الصحيحة يمكن تغيير هذه الأوضاع".