ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أبريل

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادة محدودة في أبريل نيسان في الوقت الذي قلص فيه ارتفاع أسعار البنزين الإنفاق التقديري، لكن إنفاق المستهلكين يبدو على مسار التسارع بعد تباطؤ حاد سجله في الربع الأول.

ويدعم ارتفاع إنفاق المستهلكين توقعات خبراء الاقتصاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. ورفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض في مارس آذار ويتوقع ما لا يقل عن زيادتين أخريين لأسعار الفائدة في العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في مارس آذار. وتتماشى الزيادة المسجلة في مبيعات التجزئة في أبريل نيسان مع توقعات خبراء الاقتصاد. وزادت مبيعات التجزئة في أبريل نيسان 4.7 بالمئة على أساس سنوي.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 0.5 بالمئة في مارس آذار. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ونتيجة لزيادة مبيعات التجزئة الأساسية في أبريل نيسان، يتوقع خبراء اقتصاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بوتيرة سنوية قدرها 2.5 بالمئة في الربع الثاني من العام. ونما إنفاق المستهلكين بوتيرة نسبتها 1.1 بالمئة في الربع الممتد بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، هي الأبطأ في نحو خمس سنوات.

وفي الوقت الذي يرتفع فيه إنفاق المستهلكين، فإن أسعار البنزين قد تكبح الزيادة، وارتفعت أسعار البنزين نحو 31 سنتا للجالون هذا العام. وإذا استمرت زيادة أسعار البنزين فإنها قد تقلص أثر خفض ضرائب الدخل على إنفاق المستهلكين.