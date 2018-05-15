أمريكا تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وآخرين.. بسبب دعم الإرهاب

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره العراق وذلك بموجب برامج تستهدف من يدعم الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف وبنك البلاد الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين.

