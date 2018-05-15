تراجع أرباح "بورشه" في الربع الأول متأثرة بتراجع أرباح "فولكسفاجن"

أعلنت شركة "بورشه إس.إي"، المالكة لحصة الأغلبية في مجموعة فولكسفاجن الألمانية، اليوم الثلاثاء في شتوتجارت، قبيل اجتماع للمساهمين، تراجع أرباحها بصورة طفيفة في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت الأرباح بعد احتساب الضرائب 951 مليون يورو (1.1 مليار يورو)، بتراجع بـ35 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك بورشه إس.إي أكثر من 52% من أسهم فولكسفاجن، ونتيجة لذلك فإن أرباحها تتبع فولكسفاجن، التي تراجعت أرباحها هي الأخرى بصورة طفيفة في الربع الأول.

ويتطلع ملاك بورشه، وهما عائلتا بورشه وبيتش، إلى اجتماع المساهمين للضغط من أجل تغيير فى الشركة يراعى الأجيال المتعاقبة ، وتوسيع المجلس الإشرافي إلى عشرة أعضاء مقابل ستة أعضاء حاليا.