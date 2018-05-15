قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,273.93 بارتفاع قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 977.38 بارتفاع قدره 0.79 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 208 آلاف و 245 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 366 ألفاً و 904 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.
مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع
قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,273.93 بارتفاع قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 977.38 بارتفاع قدره 0.79 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
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