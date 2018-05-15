مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,273.93 بارتفاع قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 977.38 بارتفاع قدره 0.79 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 208 آلاف و 245 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 366 ألفاً و 904 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.