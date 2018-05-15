البورصة المصرية تسترد 2.5 مليار جنيه من خسائرها

استردت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم جزءًا طفيفاً من خسائرها التي مُنيت بها على مدى الجلسات الماضية والتي كانت قد اقتربت من 50 مليار جنيه، حيث شهدت تعاملات اليوم عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأفراد لبعض الأسهم الانتقائية في قطاعات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، فيما تواصلت عمليات البيع لجني الأرباح من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية التي قلصت من مكاسب السوق عند نهاية التعاملات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مكاسب قدرها 5ر2 مليار جنيه ليصل إلى 2ر954 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 67ر1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1ر0% ليغلق عند مستوى 16985.78 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 19ر0% مسجلًا 849.60 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليربح 14ر0% منهيًا التعاملات عند مستوى 2189.36 نقطة.