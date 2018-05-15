الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل مشاكل التجارة وبيانات ضعيفة

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق إزاء عدم إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتقييم المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت مكاسب متوسطة الشهر الماضي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 89.86 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة ليفتح عند 24809.55 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.54 نقطة أو 0.42 بالمئة ليسجل 2718.59 نقطة وهبط المؤشر ناسداك المجمع 50.01 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 7361.30 نقطة.
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